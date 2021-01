NUTRONIXX: Neues Album

Wem der Bandname NUTRONIXX jetzt nichts sagt, dem wird vielleicht eher bei THE TWINS etwas einfallen. Der Song 'Ballet Dancer' gehört beispielsweise in jede Achtziger-Jahre-Popsammlung. Nun hat der Sänger Ronny Schreinzer mit seinem Soloprojekt NUTRONIXX über einige Jahre an dem neuen Album "Planet Of Love" gearbeitet. Das Resultat ist erscheint am 26.03.2021 via NTX / Kontor New Media. Das Album ist im Nutronixx Webshop bereits bestellbar. Dort kann man auch schon mal ein Ohr in die Songs risikieren.



Die Tracklist liest sich so:

1. Planet Of Love

2. Heart On The Run

3. Love Me Or Leave Me

4. Waiting For A Miracle

5. Another Life

6. Storm In My Heart

7. Mad In Love

8. Wish We Were Lovers

9. Resurrection

10. The Return 2.0

11. Miss Coraline

12. World On Fire

13. It Was Only Yesterday

