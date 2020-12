NYTT LAND: Plattenvertrag mit Napalm Records geschlossen

Das russische Folk-Duo NYTT LAND hat einen weltweiten Plattenvertrag mit Napalm Records geschlossen. Das Duo ist schon seit gut sieben Jahren unterwegs und hat im März 2020 ein neues Album namens "CVLT" veröffentlicht. 2021 soll es neues Material geben.



Die Band sagt zum neuen Label: "Today we are proud to announce that NYTT LAND has signed to Napalm Records. This is a very important happening in our life. We look forward to a long relationship where we can bring our voice to the wider world."