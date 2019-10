NÓWFRAGO: Neues Album

Hinter diesem Projekt steckt an sich der aus Bern stammende Künstler und Songwriter Matthias Gunsch, der jedoch im Laufe der Zeit diverse Mitstreiter um sich geschart hat um NÓWFRAGO auch live vorstellig machen zu können.

In der Schweiz hat sich die Formation längst schon einen ganz ordentlichen Ruf erspielt, mit dem am 18.10. erscheinenden zweiten Langeisen "Now In Common" will man nun mit der gleichsam gewöhnungsbedürftigen wie schrägen, auf jeden Fall aber unterhaltsamen Melange auch international reüssieren.

Wer außergewöhnliche Klänge irgendwo zwischen Indie, Alternative und Pop goutiert, sollte sich den Namen auf jeden Fall merken. Und wer das Video zu 'Days In Everywhere' gesehen hat, wird ihn auch nicht mehr vergessen: