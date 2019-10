SUMMER BREEZE 2020: Erste Bands!

August 2020 wird wieder nach Dinkelsbühl gepilgert, wenn ungefähr 140 Bands der harten Schule an vier Tagen aufspielen werden. Nachdem die Phase der preiswertesten Tickets vorbei ist, gibt es die ersten Bekanntgaben, um die immer noch sehr günstigen Festivalkatrten für 119 Euro zu bewerben. Mit dabei werden sein (in alphabetischer Reihenfolge) DARK FUNERAL, FROGLEAP, JINJER, SALTATIO MORTI, WARDRUNA und WHILE SHE SLEEPS.

Tickets für das Festival vom 12. bis 15. August 2020 gibt es im SUMMER BREEZE Shop.