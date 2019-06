Neue Booking-Agentur Decibel Touring

Mike Heinemann hat zuvor bei Continental Concerts gearbeitet und sich nun selbstständig gemacht mit seiner eigenen Agentur namens Decibel Touring. Zwar hat er bereits einige zugkräftige Bands im Stall wie KATAKLYSM, THE BLACK DAHLIA MURDER, DEICIDE, ORDEN OGAN, THE HAUNTED, COMBICHRIST, SEPTICFLESH und FLESHGOD APOCALYPSE, Heinemann über die Trennung: "Ich habe mich im Guten von Continental Concerts getrennt und wir streben auch zukünftige Kollaborationen bei verschiedenen Projekten an."

Wer mehr wissen möchte, surft auf decibel-touring.com.

