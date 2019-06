Summer Breeze macht sich warm

Noch knapp zwei Monate, dann steigt mit dem Summer Breeze Open Air wieder "das Wacken des Südens" in Dinkelsbühl. Headliner wie PARKWAY DRIVE, AVANTASIA und KING DIAMOND werden dann erneut die Nacht zum Tage machen, gefolgt von Bands wie BULLET FOR MY VALENTINE, DIMMU BORGIR oder den allmächtigen EMPEROR. Die 22. Auflage des Festivals steigt vom 14. bis 17. August 2019.



Auch am Vorabend wird für Frühanreisende schon einiges geboten. Für alle, die bereits am Dienstag kommen, lockt bereits das "Ficken Party Areal": Nach einer finnischen Komödie und Andy Brings' "Full Circle – Last Exit Rock ‘n‘ Roll" auf der Großbildleinwand tritt DOUBLE CRUSH SYNDROME als erste von fünf Bands auf, ehe es ins Disco-Programm übergeht. Auch am Mittwoch spielen – angeführt von GOST – die ersten Bands auf, ehe es ab Donnerstag in die Vollen geht. Fast 130 Bands werden in Dinkelsbühl den Rasen bzw. vier Bühnen umpflügen.



Festivaltickets gibt es hier, Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag hier. Wer übrigens keine Lust hat, sein eigenes Zelt aufzubauen, kann sich in einem der "Comfort Campings" einquartieren. Wer zudem schön dekadent sein Handy voll und sein Bier kalt mag, kann sich auf dem Campingplatz mit mietbaren Powerstationen und Kühlboxen eindecken. Weitere Infos gibt es auf der Festival-Homepage.





