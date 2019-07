Neue EP von SURFACE OF THE SUN im September

Der Prog-Solist Devon Eggers alias SURFACE OF THE SUN will am 6.September seine neue EP "Panacea" veröffentlichen. Vorab gibt es Cover, Trackliste und bei YouTube einen Audioclip zum Stück 'Oblivion'.



1. The Science Says (5:03)

2. Oblivion (5:22)

3. The Silence (6:16)

4. Panacea (8:52)





