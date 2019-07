EXES FOR EYES: Neues Album angekündigt

Das neue Album "Of Strength And Sorrow" der Metalband EXES FOR EYES soll im August erscheinen. Neben Cover und Trackliste stellt die Gruppe bei YouTube ein Textvideo zum ersten Single 'Hold On (Pt. 1)' vor.



1. Build, Work, Dream, Create (2:32)

2. Memories That Last (3:21)

3. The Metal (3:57)

4. Nothing Ever Satisfies (5:09)

5. The Fire Inside My Head (feat. Trey Xavier of In Virtue) (6:40)

6. Set It All On Fire (6:19)

7. The Savage Self (4:48)

8. I Miss My Friends (Too Many Of Them Are Dead) (6:26)

9. Hold On i. You Are Not Alone ii. Stronger Than This (8:33)

10. True Self Reckoning (3:11)

11. Love (feat. Pepe Poliquin of BornBroken) (3:56)

12. Get The Fuck Out Of My Head (3:24)

13. Methuselah (6:44)





