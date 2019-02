Neue Single von TRIGON

Kommentieren

Die US-Hardrockband TRIGON will jedem, der ihr eine Mail mit der Botschaft "Give me Goddess" sendet, kostenlos ihre neue Single 'The Goddess' zukommen lassen. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Facebookseite der Gruppe. Wem das Anhören genügt, kann sich die Nummer auch als YouTube-Video geben.