Wie berichtet, veröffentlicht CHILDREN OF BODOM das neue Album "Hexed" am 08.03.2019 via Nuclear Blast. Nun wurde ein neues Text-Video zum Track 'This Road' veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=qIsbxH7k4Sc

