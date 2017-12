Neue Supergroup: WE SELL THE DEAD

Die nächste "Supergroup" nennt sich WE SELL THE DEAD und vereint folgende Mitglieder: Niclas Englin (IN FLAMES, ENGEL), Jonas Slättung (DRÖMRIKET), Gas Lipstick (Ex HIM), singen wird Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND). Das Album "Heaven Doesn't Want You And Hell Is Full" kommt am 23.02.2018 via earMusic raus und hat folgende Tracklist:

01. The Body Market

02. Echoes Of An Ugly Past

03. Leave Me Alone

04. Imagine

05. Turn It Over

06. Too Cold To Touch

07. Trust

08. Pale And Perfect

09. Silent Scream