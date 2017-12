BETH HART und JOE BONAMASSA kredenzen

So heißt nämlich das kommende Album, das uns Provogue/Mascot Records am 26. Januar vorlegen wird. Dabei interpretieren die beiden Künstler, die bereits vor vier Jahren zusammen ein Album mit dem Titel "Seesaw" veröffentlicht haben, auf dem von Kevin Shirley produzierten Longplayer Lieder von Edgar Winter, Etta, James, Ike & Tina Turner und Steve Marriott, Ella Fitzgerald, Lil’ Green, LaVern Baker, Howlin’ Wolf, Lucinda Williams und Klaus Waldeck.

Zu dem in nur fünf Tagen im August in Las Vegas aufgemommenen Album sagt der Produzent: "Wir wollten nicht nur einfach alte Klassiker neu aufnehmen, wie unzählige Künstler vor uns, sondern den Songs unsere eigene Identität geben. Wir suchten gerade nicht nach den Hits, sondern wollten den Menschen unbekanntere Perlen zurück ins Gedächtnis bringen. Als es schließlich auf die Aufnahmen zu ging, fragten wir uns, wohin wir mit den Stücken gehen und was wir damit erreichen wollten. Wir hatten etwa 25-30 Songs auf der Liste und wählten unter diesen dann weiter nach Tempo und Arrangements aus. Das war nicht ganz einfach, doch wir wollten in einem bereits etablierten Genre etwas Anderes und Neues versuchen. Wenn man schließlich sieht, dass es funktioniert, ist das unglaublich befriedigend."

Joe Bonamassa: "Es hängt wirklich alles vom Gesang ab. Wir können die Musik nicht ohne Beth machen. Sie ist der Kitt, der uns zusammenhält und unser Antrieb, 110% zu geben. Würden wir den Gesang erst später aufnehmen, wäre diese Magie nicht da."

Beth Hart: "Wenn jeder nur seine Noten einspielt und ich ganz am Ende dazu singen soll, fühlt es sich nicht mehr wie Musik an, eher wie ein Besuch beim Arzt. Wenn ich hingegen Joe und Kevin sehe oder das Schlagzeug oder den Bass, kann ich die Schwingungen spüren. Es verändert alles!"

Nach den ganzen Erklärungen wollen wir aber auch mal etwas hören. Hier ist 'Black Coffee': Youtube.