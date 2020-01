Neuer Clip der PYRAMIDS ON MARS

Kevin Estrella von den PYRAMIDS ON MARS hat ein Gitarren-Playthrough zu 'The Ambassador' bei YouTube hochgeladen. Die Originalfassung des Stückes befindet sich auf "Edge Of The Black", dem aktuellen Album der extraterrestrischen Pyramiden.





