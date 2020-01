THE ONEIRA mit Vorabsingle zum neuen Album

Die Progrock-Truppe THE ONEIRA hat bei YouTube das Video zu ihrer neuen Single 'Still Free To Choose' veröffentlicht. Das Lied ist die Vorabauskopplung aus dem neuen Album "Injection" der Band, das am 13. März erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: oneira still free to choose injection