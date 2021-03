Neuer Clip von BLOODY HELL

Vom Metal-Quartett BLOODY HELL aus Finnland (nicht zu verwechseln mit der kanadischen Punkband THE BLOODY HELL, über die wir gestern berichtet haben) ist heute ein Textclip zu 'In The Night We Burn' veröffentlicht worden. Die Nummer ist vom kommenden Album "The Bloodening", das für den 30. April angekündigt ist.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: bloody hell the bloodening in the night we burn