Neuer Song von AS EVERYTHING UNFOLDS

Die britische Band AS EVERYTHING UNFOLDS hat mit 'Wallow' einen neuen Song veröffentlicht. Zusätzlich dazu gibt's ein Lyric Video, das ihr euch unten anschauen könnt.

Der Song stammt vom kommenden Album "Within Each Lies The Other", das am 26. März 2021 erscheint.

In der Jahresrückblick-Folge unseres Podcasts "Pommesgabel" sprechen wir bereits über AS EVERYTHING UNFOLDS - mein Newcomer des Jahres.

