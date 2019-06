Neues Album von CROBOT angekündigt

Klassischen Retro-Heavyrock verspricht die US-Band CROBOT. Für den 23. August ist ihr neues Album "Motherbrain" angekündigt. Vorab gibt es den Videoclip zu 'Keep Me Down' bei You Tube:







… und außerdem ein Audioclip zu 'Low Life'.





