Neues CANDLEMASS-Album, überraschende Musiker!

Die skandinavischen Doomer um Bandkopf Leif Edling haben ein neues Album mit dem Titel "The Door To Doom" für Februar 2019 angekündigt. Auf diesem Album, dem zwölften der Band, wird mit Johan Langquist der Sänger am Mikro stehen, der das Debüt "Epicus Doomicus Metallicus" 1986 eingesungen hat. Obendrein wird niemand Geringeres als BLACK SABBATHs Toni Iommi auf einem Song mitwirken! Hier ist die gesamte Trackliste:

1 Splendor Demon Majesty

2 Under The Ocean

3 Astorolus - the Great Octopus (featuring Toni Iommi)

4 Bridge Of The Blind

5 Death´s Wheel

6 Black Trinity

7 House Of Doom

8 The Omega Circle