DEAD GIRLS ACADEMY auf Tour

Die Kalifornier werden erstmals auf Headliner-Tour durch unsere Region kommen:

4.2.19 München, Backstage

5.2.19 Nürnberg, The Cult

6.2.19 Köln, Tsunami Club

7.2.19 Hamburg, Hafenklang

8.2.19 Hameln, K3

9.2.19 Weinheim, Cafe Central

Falls jemand nicht mit der Musik der Band vertraut ist, hier gibt es ein paar Hörproben:

'I'll Find A Way': Youtube.

Und 'No Way Out': Youtube.

Und zum Schluss 'Cannibal': Youtube.