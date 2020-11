Neues Festival

Thomas Richter, der Macher des "In Flammen-Open Airs" in Torgau möchte nächstes Jahr ein weiteres Festival im Torgauer Entenfang ausrichten. Zielgruppe ist hierbei die Gothic-Szene. Auch bei dem "Stella Nomine"-Festival soll der Gartenparty-Charme, wie man es vom In Flammen Open Airs kennt, beibehalten werden. Somit dürfte das Ganze recht entspannt und familiär werden.



Der Termin steht auch schon fest. Vom 19.08. bis zum 21.08.2021 soll es in Torgau schwarz werden. Weitere Informationen dazu sollen demnächst folgen. Die Festival-Homepage soll in den nächsten Tagen online geschaltet werden.

Quelle: facebook.com/StellaNomineFestival Redakteur: Swen Reuter Tags: stella nomine festival 2021 in flammen open air torgau entenfang thomas richter