ALICE COOPER - neues Album:

ALICE COOPER kündigt ein neues Studioalbum an: "Detroit Stories" - eine Hommage an seine Heimatstadt. Das Album erscheint am 26.2.21 bei earMUSIC.



"Detroit Stories" wird als ls CD, CD+DVD Digipak, CD Box Set (mit CD, Blu-ray, T-Shirt, Mund-Nasen-Schutz, Taschenlampe und 3 Stickern) und 2LP Gatefold erhältlich sein. Die DVD / Blu-Ray zeigt die Liveshow "A Paranormal Evening At The Olympia Paris" zum ersten Mal auf Video.



Tracklist "Detroit Stories"

01. Rock 'n' Roll

02. Go Man Go (Album Version)

03. Our Love Will Change The World

04. Social Debris

05. $1000 High Heel Shoes

06. Hail Mary

07. Detroit City 2021 (Album Version)

08. Drunk And In Love

09. Independence Dave

10. I Hate You

11. Wonderful World

12. Sister Anne (Album Version)

13. Hanging On By A Thread (Don't Give Up)

14. Shut Up And Rock

15. East Side Story (Album Version)

Quelle: networking media Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alice cooper detroit stories