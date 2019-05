Neues Lyrik-Video von MAJESTICA

Am 7. Juni erscheint das MAJESTICA Debüt "Above The Sky" über Nuclear Blast. Heute haben die Schwedischen Symphonic Powermetaller Metaller um SABATON Gitarrist Tommy Johannson als weiteren Vorgeschmack ein Lyrik-Video zu dem Stück 'Night Call Girl' veröffentlicht.



Tommy kommentiert: "'Night Call Girl' zollt dem Metal der 80er, mit dem wir aufgewachsen sind, Tribut. Der Song weist viele Einflüsse von GARY MOORE, RICK SPRINGFIELD, EUROPE und JOURNEY auf, während sein Text vor allem klassische Schlagwörter, die damals benutzt wurden, beinhaltet. Dazu bietet der Track einen der besten "Singalong"-Refrains des gesamten Albums. Musikalisch ist Power Metal dem 80er Jahre-Metal ja gar nicht unähnlich, weshalb wir finden, dass dieses Tribut an unsere Hair Metal-Helden einfach super auf »Above The Sky« passt."



Seht euch das Video hier an:





Bereits letzten Monat erschien das Lyrik-Video zu dem Song 'Rising Tide':