Neues Material von DEMONBREED

Kennt ihr noch DEMONBREED? Die Marburger sind aus den Ruinen von LAY DOWN ROTTEN entstanden, spielen also wenig überraschend oldschooligen Death Metal und haben uns 2016 mit "Where Gods Come To Die" ein erstklassiges Debüt um die Ohren geschossen. Nun kommt mit "Hunting Heretics" der Nachfolger. Das Mini-Album mit fünf Tracks erscheint bei Testimony Records. Einen ersten Vorgeschmack gibt es hier.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Fear The Verdict

2. Deadly Superstition

3. Confessions In Fire

4. Suprema

5. Hunting Heretics

Veröffentlicht wird das alles am 14.12.2018, auf grünem, lilanem und schwarzem Vinyl, auf CD und als Download. Das famose Artwork könnt ihr hier schon mal betrachten.

