Neues Video von FOREVER STILL

In nicht einmal mehr zwei Wochen erscheint das neue Album "Breathe In Colours" von FOREVER STILL. Dazu hat die Band jetzt ein Video zu der Ballade 'Is It Gone?' veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt:





"Der Gedanke hinter 'Is It Gone?' lässt sich in der Refrainzeile zusammenfassen: 'It's only gone if I let it go' - ich denke in dieser Aussage finden sich viele Leute auch selbst wieder", erklärt Maja. "Wir halten an all diesen negativen Dingen und Gedanken fest, wir wissen, dass die meisten davon niemals eintreten werden. Ich erinnere mich, dass ich einmal gelesen habe, dass 85% der Dinge, um die wir uns Sorgen machen, niemals wahr werden. Das ist eine Menge Ärger ohne Grund. Manchmal müssen wir einfach loslassen und aufhören, uns um Dinge zu kümmern, die außerhalb unserer Kontrolle liegen."