Neues Video von GRAVE DIGGER, Tourdaten

Diesmal macht sich die Band nicht über historische Themen oder etwas Okkultes her, obwohl das neue Album "The Living Dead" heißt, sondern beschwört simpel und direkt 'The Power Of Metal': Youtube.

Ja, ich werde in diesem Leben kein Freund mehr von Herrn Boltendahls Stimme, das überlasse ich anderen in der Redaktion, aber ich bin sicher, der eine oder andere wird jetzt das Album bestellen wollen. Dem kann geholfen werden: Verschiedene Versionen gibt es im Napalm Shop.

Anfang kommenden Jahres wird die Truppe auch wieder auf Tour gehen, auf die "Tour Of The Living Dead", wobei sie von BURNING WITCHES unterstützt werden. Hier sind die Tourtermine:

11.01.19 DE - Hannover / MusikZentrum

12.01.19 DE - Andernach / JUZ Live Club

13.01.19 CH - Pratteln / Z7

14.01.19 DE - München / Backstage

15.01.19 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

16.01.19 DE - Saarbrücken / Garage

17.01.19 DE - Bochum / Zeche

18.01.19 DE - Glauchau / Alte Spinnerei

19.01.19 DE - Neuruppin / Kulturhaus Neuruppin

20.01.19 NL - Rotterdam / Baroeg

22.01.19 DE - Hamburg / Markthalle

23.01.19 DE - Berlin / Lido

24.01.19 DE - Bamberg / Live Musik Club

25.01.19 DE - Regensburg/Obertraublingen / Eventhalle-Airport

26.01.19 DE - Memmingen / Kaminwerk

27.01.19 DE - Ludwigsburg / Rockfabrik

28.01.19 FR - Paris / Petit Bain

29.01.19 UK - London / The Underworld

30.01.19 BE - Vosselaar / Biebob

31.01.19 FR - Lyon CCO / Villeurbanne

01.02.19 ES - Bilbao / Santana 27

02.02.19 ES - Madrid / Mon Live

03.02.19 ES - Barcelona / Razzmatazz 2