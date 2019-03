Neues Video von IMMINENCE

Die schwedische Alternative Rock/Metal-Band IMMINENCE veröffentlicht nach der Single 'Paralyzed' nun die zweiten Song namens 'Infectious'. Die neue Single ist der Start des Vorverkaufs für ihr drittes Studioalbum "Turn The Light On", welches am 26. April 2019 via Arising Empire erscheint.





