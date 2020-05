Neues Video von SINISTHRA

Für kommenden Freitag, den 15. Mai ist das neue Album "The Broad And Beaten Way" der finnischen Düster-Prog-Band SINISTHRA angekündigt Zu 'Eterne', dem Eröffner der Scheibe, gibt ganz aktuell einen Videoclip bei YouTube.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: sinisthra eterne the broad and beaten way