REECE - weiterer Videoclip zu

David Reece, dessen Band REECE ihr Album "Cacophony Of Souls" am 13.03.2020 über El Puerto Records erschienen ist, hat eine weitere Videosingle zum Stück 'No Disguise' veröffentlicht, die inzwischen über YouTube zu sehen ist:

Bereits vor Veröffentlichung des vierten REECE-Albums gingen die Videoclips zu 'Metal Voice' und zur Ballade 'Another Life, Another Time' online, welche wir hier auch nochmals für euch eingebunden haben.





