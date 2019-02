Neuzugänge beim RELOAD FESTIVAL 2019

Vom 22. bis 24. August wird das diesjährige Reload in Sulingen stattfinden und diese Bands sind neu angekündigt worden: BULLET FOR MY VALENTINE, WHILE SHE SLEEPS, SOILWORK, BURY TOMORROW, SONDASCHULE, DOG EAT DOG. ILL NIÑO musste dagegen den Auftritt absagen.

Hier ist die gesamte Bandliste: IGNITE, ANY GIVEN DAY, RADIO HAVANNA, CUTTHROAT LA, COPIA & BULLSEYE, SABATON, BULLET FOR MY VALENTINE, AIRBOURNE, HATEBREED, OF MICE & MEN, CLAWFINGER, LORDI, WHILE SHE SLEEPS, SOILWORK, BURY TOMORROW, AGNOSTIC FRONT, SONDASCHULE, CALLEJON, BACKYARD BABIES, WALLS OF JERICHO, NASTY, DOG EAT DOG, MASSENDEFEKT, JINJER, MONSTERS OF LIEDERMACHING, THUNDERMOTHER, EYES SET TO KILL, EVERGREEN TERRACE, EVIL JARED, PRESSURE RECALL, THE CREAPERS, POWERSLAVE, AC/DYNAMITE, STRENGTH, MÜRDERHEAD

Tickets gibt es bei Eventim und Metaltix und hier ist ein Eindruck vom letzten Mal: Youtube.

