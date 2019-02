AGNOSTIC FRONT:

So heißt die Dokumentation über die New Yorker Band, die am Freitag beim Independent Film Festival Berlin aufgeführt werden wird, gefolgt von einer Fragestunde mit Ian McFarland. Für 9 Euro kann man im Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Strasse 30, 10178 Berlin ab 22:30 Uhr dabei sein.

Übrigens werden die Jungs auch bald wieder live zu sehen sein:

22.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

23.06. D Essen - Turock

27.06. CH Zürich - Dynamo

28.06. F Valloire - Punta Bagnà

06.07. D Giebelstadt - Mission Ready Festival

07.07. D Losheim - Reality Bites Festival

09.08. CZ Jaroměř - Brutal Assault

15.08. I Francavilla al Mare (CH) - Frantic Fest

16.08. I Caramagna Piemonte (CN) - Spazio Polivalente

17.08. CH Bellinzona - Bar-Paninoteca Peter Pan

25.08. D Sulingen - Reload Festival

30.08. D Obererbach - Pell-Mell Festival

31.08. D Niedergörsdorf - Spirit Festival