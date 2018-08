Nocturnal Culture Night: Noch zwei Wochen bis zum Start

Vom 07.09.-09.09.2018 findet im Kulturpark Deutzen wieder die Nocturnal Culture Night statt. Für die 13. Auflage des Festivals gibt es nur noch wenige Wochenend-Tickets. Die Karten in eigenen Shop sind bereits vergriffen. Bei den bekannten Vorverkaufsstellen sind jedoch noch Tickets erhältlich.



In diesem Jahr wird es einen dritten Campingplatz geben.



An dem Wochenende werden unter anderen ZEROMANCER, WELLE ERDBALL, PETER HOOK AND THE LIGHT, DIE KRUPPS, MARC ALMOND.



Alle Informationen rund um das Festival gibt es auf der Festival-Homepage.

