OCEANS: EP erschienen, Deal mit Nuclear Blast

Die EP "Into The Void" der Post Deather OCEANS ist zwar vorerst nur digital zu erwerben, aber da die österreichisch-deutsche Kollaboration einen weltweiten Vertrag mit Nuclear Blast unterzeichnet hat, kommen wir eventuell in Zukunft auch noch in den Genuss einer physischen Version. Zur Vertragsunterzeichnung sagt Bandleader Tim Rotten: "Wir sind mit nichts in unseren Händen in die Tiefe hinabgestiegen und mit der Gewalt eines Tsunamis aus ihr wiederauferstanden. Diese Partnerschaft wird unsere Vision in die Welt tragen. Die Ozeane werden aufsteigen und das Land erobern. Erwartet Tod. Erwartet Trauer. Erwartet Schmerz. Aber vergesst niemals den Hoffnungsschimmer am Horizont. Unten in der Dunkelheit sind wir viele."

Die EP enthält diese Lieder:

01. Into The Void

02. Icarus

03. Scars

04. The Sound Of Your Voice

05. The Last Day On Earth (MARILYN MANSON cover)

Davon gibt es bereits ein Video zu 'Icarus': Youtube.

und ein weiteres zu 'The Sound Of Your Voice': Youtube.