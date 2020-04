OCEANS: Neuer Song und ihr könnt ins Video!

Die Österreicher haben sich etwas Besonderes ausgedacht. Aber lassen wir sie doch selbst erzählen:

"Legions, wir brauchen eure Stimme für die kommende Single "Against All Odds"! Die Covid-19 Krise hält uns alle für einige Zeit zuhause gefangen. Doch wir wollen diese Zeit nicht verstreichen lassen ohne kreativ zu werden. Deshalb tun wir das, was wir am besten können: Wir schrieben einen Song - und was für einen. Um euch in diesen schwierigen Zeiten ein wenig glücklicher zu machen, werden wir es bald veröffentlichen. Aber das ist nicht alles: Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt sowohl Teil des Musikvideos und des Songs sein! Cool, nicht wahr?"

Hier ist die Anleitung, was ihr tun müsst, um im Video verewigt zu werden:

"Was ihr dafür tun müsst: Es ist total einfach. Die einzige Zeile, die ihr singen müsst, ist "Against All Odds". Wir haben hier den Songschnipsel für euch, zu dem ihr singen könnt: Dropbox."

Und das wird dann geschehen:

"Oh, und haben wir es schon erwähnt? Wir werden ein Video drehen, in dem ihr ebenfalls ein Teil sein werdet! Deshalb achtet darauf, dass ihr das Video im Portrait Modus aufnehmt (wie in einer Instagram Story). Und nur nich schüchtern! Zieht euren Pyjama an oder brezelt euch auf, als gäbe es kein Morgen. Das liegt ganz bei euch und jeder von ist auf seine Art und Weise wunderschön.



Ihr könnt die Videos an hello@oceansofficial.com und sie in diesen Dropbox Ordner laden:

Wenn davon nichts funktioniert, schickt uns das Video an wetransfer.com an obige E Mail Adresse.

Wir freuen uns sehr auf eure Videos! Lasst uns diese Zusammenarbeit einzigartig machen und zu etwas machen, was wir nie vergessen! Wir sind der #oceanstribe und im Abgrund sind wir viele!

Alles Liebe,

Timo, Patrick, Thomas & Jakob | OCEANS"

Die aktuelle Scheibe "The Sun And The Cold" gibt es weiterhin im Nuclear Blast Shop.