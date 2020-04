LARKIN POE gibt neue Tourdaten bekannt

Tourneen sind ja viele ausgefallen, da heißt es, schnell neue Termine machen, denn sobald wir wireder dürfen, wird es sicherlich eng werden. LARKIN POE gibt daher schon mal die neuen Konzertdaten für 2021 bekannt:

25.02.2021 Do. München - Muffathalle (war: 22.5., Technikum)

04.03.2021 Do. Berlin - Huxley’s Neue Welt (war: 26.5.)

12.03.2021 Fr. Hamburg - Markthalle (war: 27.5.)

14.03.2021 So. Köln - Live Music Hall (war: 10.5.)

All bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Um die Wartezeit zu verkürzen, hören wir gemeinsam 'She's A Self Made Man', okay? Youtube.