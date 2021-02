OCEANS kündigt neue EP an

Die deutsch-österreichische Post-Metal-Kollaboration hat für den 30. April eine neue EP angekündigt, die den Titel "We Are Nøt Okay" tragen wird. Für den Titeltrack wurde Andy Dörner von CALIBAN als Gast ins Studio geholt, was wir ab 26. Februar in Form einer Vorab-Single werden hören dürfen.

Sänger Timo Rotten dazu: "Mit "WE ARE NØT OKAY" wollen wir einen Einblick in die absolute Tiefe und Dunkelheit einer psychischen Erkrankung geben. Für die meisten Menschen ist es es leider nur sehr schwer nachvollziehbar, wie es sich anfühlt, mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen. Das drängt diejenigen, die damit leben müssen oft noch weiter in die Isolation. Wir hoffen mit unserer Musik Brücken zu bauen und der Thematik eine größere Akzeptanz in der Gesellschaft zu verschaffen. Drei der vier Songs behandeln daher verschiedene Aspekte von psychischen Erkrankungen und sind dementsprechend düster. Mit dem letzten Song war es uns wichtig auch wieder aus der Dunkelheit aufzutauchen, hinaus aus der Tiefe und zurück ins Licht. Denn am Ende wollen wir unseren Zuhörer*innen Hoffnung geben."



Raphael Funck, Gründer von The Ocean In Your Mind e.V. ergänzt: "Wir träumen von einer Welt, in der Menschen frei sind ihre Verletzlichkeit zu zeigen. Wir geben Hoffnung eine Stimme und kämpfen gemeinsam gegen Suizid und für psychische Gesundheit."