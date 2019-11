OCEANS zeigt langen Albumtrailer, Tourdaten

Der Trailer ist so lang, der hat sogar einen eigenen Namen: "Dark Room". Seht selbst: Youtube.

Das Album wird "The Sun And The Cold" heißen und am 10 Januar erscheinen. Hier ist die Trackliste, beim Digi gibt es einen tollen Bonus:

01. The Sun And The Cold

02. We Are The Storm

03. Dark

04. Paralyzed

05. Take The Crown

06. Shadows

07. Legions Arise

08. Polaris

09. Truth Served Force Fed

10. Water Rising

11. Hope

Bonustracks (nur im DDIGI!)

12. We Are The Storm (Radioedit)

13. Polaris (Born Free-Remix)

14. Polaris (Don't Breathe-Remix)



Bonus-CD ("Into The Void"- und "Cover Me In Darkness"-EPs; nur im DDIGI!)

01. Into The Void

02. Icarus

03. Scars

04. The Sound Of Your Voice

05. The Last Day On Earth (MARILYN MANSON-Cover)

06. Scars To Your Beautiful [feat. Anna Murphy] (ALESSIA CARA-Cover)

07. My Own Summer (Shove It) (DEFTONES-Cover)

08. Creep (RADIOHEAD-Cover)

09. Would (ALICE IN CHAINS-Cover)

Die erste Single aus dem Albm heißt 'We Are The Storm': Youtube.

Im nächsten Jahr kommt OCEANS dann auf Tour mit EQUILIBRIUM, LORD OF THE LOST, NAILED TO OBSCURITY:

17.01. D Leipzig - Hellraiser

18.01. D Berlin - Festsaal Kreuzberg

19.01. D Wiesbaden - Schlachthof

26.01. D Lindau - Club Vaudeville

31.01. D München - Backstage (Werk)

01.02. CH Pratteln - Z7

07.02. D Köln - Essigfabrik

08.02. D Stuttgart - LKA Longhorn

09.02. D Hannover - Capitol

11.02. D Saarbrücken - Garage

12.02. D Nürnberg - Hirsch

18.04. D Lichtenfels - Ragnarök Festival