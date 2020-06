OCEAN HILLS: Tod oder Freiheit!

Der ehemalige IGNITE-Sänger Zoli Téglás hate eine neue Band am Start mit dem Namen OCEAN HILLS und ist jetzt völlig ohne Core unterwegs. Hört mal 'Death Or Liberty':

Das Album "Santa Monica" wird erst am 25. September erscheinen und diese Lieder enthalten:

01. A Separate Peace

02. Death Or Liberty

03. Like A Lady

04. Santa Monica

05. Budapest My Love

06. Hold Me

07. Angels Wings

08. Vampire

09. Christina

10. Dead Dog

11. There Is A Light That Never Goes Out



Digipak Bonus:

12. A Separate Peace - Extended Version

13. Death Or Liberty - Extended Version

14. Santa Monica - Extended Version

Zoli sagt: "Diese Songs kommen von Herzen. Die Songs sind toll, ich habe großartige Musiker beisammen, die Gitarrensoli hauen mich um und gesanglich liefere ich dazu melodisch aber kraftvoll ab. Ich denke, wir haben hier richtige Rock-Hymnen am Start."