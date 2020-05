OMD: Konzerte in 2021 verschoben

Auch die für den Sommer geplanten Konzerte der Band OMD werden im kommenden Jahr nachgeholgt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.



Andy McCluskey zu der Verschiebung: "Es tut uns so leid, dass die Konzerte verschoben werden mussten, aber wir müssen den Anweisungen der Bundesregierung folgen. Bleibt gesund und wir sehen uns alle nächsten Sommer für eine extra große Party."



Live ist das ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK zu folgenden Terminen zu erleben:

27.07.2021 Schwerin - Freilichtbühne Schlossgarten

29.07.2021 Regensburg - Piazzafestival

31.07.2021 Halle (Saale) - Peißnitzinsel

01.08.2021 Hanau - Amphitheater Hanau

02.08.2021 Dresden - Junge Garde

04.08.2021 Hamburg - Stadtpark Freilichtbühne

