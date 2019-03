OMD: Welttournee zum 40. Bandjubiläum

Die britische Band OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) hat anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens eine Welttournee angekündigt.



Sowohl Martin Cooper als auch Stuart Kershaw werden die Band auf der Tournee begleiten, die im Oktober in Portugal beginnt und im Februar 2020 in Paris zu Ende geht.



Für Deutschland stehen folgende Termine auf dem Plan:

25.11.2019 Mo. Rostock - Stadthalle

26.11.2019 Di. Dresden - Kulturpalast

28.11.2019 Do. Leipzig - Haus Auensee

29.11.2019 Fr. Berlin - Tempodrom

30.11.2019 Sa. Hamburg - Große Freiheit

02.12.2019 Mo. Saarbrücken - Saarlandhalle

03.12.2019 Di. Stuttgart - Liederhalle

05.12.2019 Do. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

06.12.2019 Fr. Frankfurt - Jahrhunderthalle



Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, dem 14. März 2019.



Die heutige Ankündigung stellt einen weiteren Beitrag zu den fortwährenden Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum der Band dar. So wurden die ersten vier Klassikeralben von Miles Showell in den Abbey Road Studios mit Half Speed Mastering bearbeitet und neu auf 180-g-Vinyl in ihrem gestanzten, von Peter Saville entworfenen Original-Kultcover, herausgegeben.



"Elektronische Musik ist unsere Sprache", sagt Andy McCluskey. "Auf diese Art machen wir uns verständlich."

"Uns geht es am besten, wenn wir alle gemeinsam in einem Raum sind und arbeiten", fügt Paul Humphreys hinzu. "Dann sprühen die Funken und Ideen entstehen. Das ist heute noch genau so, wie es schon immer war."



Die Band wurde 1978 von den Freunden Andy McCluskey und Paul Humphreys als Teenager gegründet. Sie wurden schnell zu Elektro-Pionieren mit einer Reihe während der 80er veröffentlichten Hitalben und verkauften schlussendlich bis heute über 25 Millionen Singles und 15 Millionen Alben im Laufe ihrer Karriere, durch die sie sich als Vorläufer im Einsatz elektronischer Synthesizer und eine der beliebtesten Popgruppen Großbritanniens etablierten.



Letztes Jahr im Oktober gab OMD zudem zwei Konzerte in der Liverpool Philharmonic Hall mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Beide Shows waren ausverkauft und umfassten Orchesterfassungen von vielen der größten OMD-Hits.

Im Rahmen der Feierlichkeiten entstand zudem ein spezielles Buch zum 40. Jubiläum. In diesem wird die Geschichte von OMD von den Anfängen als Garagenband bis hin zu den aktuellsten ausverkauften Tourneen erzählt. Es enthält Erinnerungen von Bandmitgliedern, anderen Musikkünstlern, die von ihnen beeinflusst wurden, berühmten Verehrern und treuen Fans. Darüber hinaus soll später in diesem Jahr auch eine Sammlung von Singles erscheinen.

