LACRIMOSA mit Werkschau zum 30 jährigen Jubiläum!

Nach 30 Jahren kann Tilo Wolff auf ein imposantes Gesamtschaffen mit LACRIMOSA zurückblicken. Die Doppel-CD-Compilation "Zeitreise" fasst nun 25 Titel in einer beeindrucken Werkschau zusammen, die von den Anfängen bis in die Zukunft reicht. "Zeitreise" erscheint am 22. März.

"Wir befinden uns im 30. Jahr Lacrimosas und mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass ein nicht unerheblicher Teil unseres Publikums etwas Mühe hat, das gesamte Werk mit seinen weit mehr als 100 Kompositionen zu überblicken – was ja auch mehr als verständlich ist! Daher ist es uns ein Bedürfnis, eine kompakte Reise durch die Geschichte Lacrimosas anzubieten, die von der Vergangenheit bis in die Gegenwart reicht! Und so ist der Titel „Zeitreise“ auch wirklich Programm, denn nebst dem Einblick in die Geschichte (sowie speziellen Versionen mancher Songs) bietet die Doppel-CD mit „Lass die Nacht nicht über mich fallen – Reprise“ eine radikale Neuaufnahme dieses besonderen Titels und mit „Drei Sekunden“ einen exklusiven, taufrischen neuen Song! Und sogar in die Zukunft reicht diese Sammlung, denn mit „Im Schatten der Sonne“ präsentieren wir Euch eine weitere neue Komposition und damit gleichzeitig einen Ausblick auf das nächste Studioalbum! Lacrimosa entsprechend wird natürlich auch diese CD im aufwändigen Design mit dickem Booklet und vielen, teilweise unveröffentlichten Fotos ausgestattet sein! Ich hoffe, „Zeitreise“ wird Euch Freude bereiten!“ – Tilo Wolff

Tracks CD1:

01 Ich bin der brennende Komet

02 Lichtgestalt

03 Bresso

04 Nach dem Sturm

05 Not every pain hurts

06 Die unbekannte Farbe

07 Der Morgen danach (Metus Version)

08 Irgendein Arsch ist immer

09 Alleine zu zweit

10 Satura

11 My pain

12 Keine Schatten mehr

13 Stolzes Herz (Single Version)



Tracks CD2:

01 Durch Nacht und Flut (Spanish Version) (EXKLUSIVE VERSION!)

02 Seele in Not (Urversion)

03 Der leise Tod

04 Copycat

05 Thunder and Lightning

06 Ich verlasse heut' Dein Herz

07 Feuer

08 Alles Lüge

09 Schakal (Single Version)

10 Lass die Nacht nicht über mich fallen – Reprise (EXKLUSIVE TRACK!)

11 Drei Sekunden (EXKLUSIVE TRACK!)

12 Im Schatten der (EXKLUSIVE TRACK!)

Quelle: Results Promotion Redakteur: Tommy Schmelz Tags: lacrimosa zeitreise