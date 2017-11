OMEN - neuer Sänger aus Griechenland

Nachdem Kenny Powell und seine Band OMEN bereits auf dem letzten Album "Hammer Damage" mit dem Song 'Hellas' ihren griechischen Fans und natürlich der ruhmreichen griechischen Historie huldigten, macht die Truppe jetzt ernst und hat gleich einen dieser griechischen Fans zum neuen Frontmann gemacht. Nikos Antonoyiannakis von der Athener Band MARAUDER wird in Zukunft die großen Klassiker der Band intonieren und glaubt man Kenny Powell so soll eine neue Single bereits in Arbeit sein. Wir sind gespannt und wer möchte kann derweil auf YouTube schon mal lauschen, wie 'Ruby Eyes' mit Nikos am Mikro im Proberaum klingt.



