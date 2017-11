OF GODS & MONSTERS: Goocher und Tafolla mit neuem Song

OF GODS & MONSTERS, das neue Bandprojekt um ex-OMEN- sowie ex-PHANTOM-X-Sänger Kevin Goocher und JAG PANZER-Leadgitarrist Joey Tafolla hat mit "Waiting On The Edge Of The World" seine erste Online-Single veröffentlicht, die inzwischen über Spotify, iTunes und andere Streamingdienste erhältlich ist. Neben den beiden Protagonisten waren an dem Stück als Gastmusiker auch Joey Vera (FATES WARNING, ARMORED SAINT) am Bass und Simon Wright (ex-DIO, ex-AC/DC) sowie Keyboarder Jimmy Waldo (ex-ALCATRAZZ, ex-BLACKTHORNE, ex-QUIET RIOT) beteiligt. Eine kurze Hörprobe gibt es bei iTunes.



https://itunes.apple.com/us/album/waiting-on-the-end-of-the-world/1313019469?i=1313019474



Darüber hinaus vermeldet die Truppe, dass für den Rest der Albumaufnahmen sowie für kommende Liveaktivitäten Bassist Timothy Gaines (FAITHSEDGE, ex-STRYPER) und Drummer Deen Castronovo (THE DEAD DAISIES, REVOLUTION SAINTS, ex-OZZY, ex-WILD DOGS u.v.m.) als feste Bandmitglieder an Bord sind. Das vollständige Debütalbum ist für Februar 2018 angekündigt.

Quelle: Band via Facebook