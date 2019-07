OMEN (US)-Sänger Nikos Migus stellt neues Album in Aussicht

Nikos Migus, der griechische Sänger der US-Metaller OMEN hat dem Kollegen vom "Land Of Oyr"-Magazin in einem aktuellen Interview verraten, dass er zusammen mit Kenny Powell und dem Rest der Band an einem neuen Studioalbum arbeite, das - so glaubt die Band - in der ersten Hälfte des kommenden Jahres 2020 erscheinen solle. Zudem freue sich die Band auf weitere Livegigs und auch Nikos' griechische Stammband MARAUDER arbeite an einem neuen Album als Nachfolger des 2016er-Werkes "Bullethead".



Nach all den Jahren, die vergingen, bis das letzte Studioalbum "Hammer Damage" (2016) erscheinen konnte, wäre ein neues Album anno 2020 eine schon fast atemberaubende Geschwindigkeit, nachdem Nikos seinen Einstieg bei OMEN ja erst 2018 mit der "Alive"-EP feiern konnte. Wir hoffen das Beste und freuen uns auf weitere Neuigkeiten.





