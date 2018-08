OPETH: Neues Live-Album im November!

Am 02.11.2018 veröffentlichen die Prog-Meister OPETH ein neues Live-Album (via Nuclear Blast), das auf den Namen "Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheater" hört. Der Live-Mitschnitt aus Denver aus Mai 2017 wird auf DVD, Blu-ray und Vinyl veröffentlicht, die DVD- und Blu-ray-Version kommt je mit der Audio-CD.

Hier kann man sich den Opener 'Sorceress' anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=cHt4KNTgujQ

Die Tracklist:

01. Sorceress (live)

02. Ghost Of Perdition (live)

03. Demon Of The Fall (live)

04. The Wilde Flowers (live)

05. In My Time Of Need (live)

06. The Devil's Orchard (live)

07. Cusp Of Eternity (live)

08. Heir Apparent (live)

09. Era (live)

10. Deliverance (live)