GRAVE DIGGER: Neues Video feat. RUSSKAJA!

Am 14.09.2018 veröffentlicht GRAVE DIGGER das neue Album "The Living Dead" via Napalm Records. Jetzt wurde ein Clip zum neuen Song 'Zombie Dance' veröffentlicht, in dem RUSSKAJA gefeatured werden:

https://www.youtube.com/watch?v=BsoIONC_clg

Die Tracklist des Albums liest sich so:

01. Fear Of The Living Dead

02. Blade Of The Immortal

03. When Death Passes By

04. Shadow Of The Warrior

05. The Power Of Metal

06. Hymn Of The Damned

07. What War Left Behind

08. Fist In Your Face

09. Insane Pain

10. Zombie Dance

11. Glory Or Grave (bonus track)