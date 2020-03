ORANSSI PAZUZU: Extrem auf finnisch

Was sich wie ein Buchstabenunfall anhört, ist eine Band aus dem hohen europäischen Norden, deren Album "Mestarin kynsi" (die würfeln das aus, oder?) am 17. April über Nuclear Blast erscheinen wird. Das Ganze wird sich dann in etwa anhören wie 'Uusi teknokratia': Youtube.

Die Band sagt dazu: "Das Video, welches Zev Deans gemacht hat, fängt die paranoide Stimmung des Tracks ein und entwickelt sie sogar weiter, indem sie dem Song eine vollkommen neue visuelle Ebene gibt. Eine apokalyptische Vision, welche keine andere Möglichkeit als den Gehorsam zulässt."

Im Oktober wird man ORANSSI PAZUZU auch live erleben können:

27.09. DE Leipzig – UT Connewitz

28.09. CZ Prague - Futurum

29.09. DE Hamburg – Logo

30.09. SE Stockholm – Slaktkyrkan

01.10. DK Copenhagen – Vega

02.10. NL Sneek – Het Bolkwerk

03.10. BE Brussels – Magasin 4

04.10. NL Utrecht – De Helling

05.10. UK London – The Underworld

06.10. FR Rennes – Antipode MJC

07.10. FR Paris – Petit Bain

08.10. FR Toulouse – Metronum

13.10. FR Lyon – CCO

14.10. CH Martigny – Les Caves Du Mandir

15.10. CH Winterthur – Gaswerk

16.10. AT Vienna – Arena

17.10. IT Milano – Legend Club

18.10. DE Karlsruhe - Jubez

Vorbestellungen des Albums sind bereits im Nuclear Blast Shop möglich.