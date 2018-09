ORION'S REIGN, die Zweite

Die zweite Langrille namens "Scores Of War" der symphonischen Griechen steht uns am 19. Oktober ins Haus. Jetzt wurde das Cover veröffentlicht, das schon ziemlich scheußlich geraten ist, aber für Fans von dicken Chören und Bombast hat ORION'S REIGN etwas im Köcher. Hört euch mal 'The Undefeated Gaul' an: Youtube.

Auf dem Album werden die Burschen neben einem kompletten Orchester auch Beiträge diverser bekannter Musiker haben, darunter Tim Ripper Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH), Bob Katsionis (FIREWIND) und Mark Boals (MALMSTEEN).