Erstes Lebenszeichen von PROFESSOR BLACK

Kennt ihr nicht? Ich bis eben gerade auch nicht, aber bei PROFESSOR BLACK handelt es sich um ein Projekt von Chris Black, dem Frontmann der Band HIGH SPIRITS, in dem er alle Sachen, die nicht zu HIGH SPIRITS passen, verarbeiten will. Die Nachricht, die jetzt eintrudelte, ist aber schon eine ziemliche Merkwürdigkeit: Bisher gibt es eine EP und ein paar Singles von PROFESSOR BLACK, aber a, 5. Oktober will High Roller Records gleich drei (ja, genau, 3!) Alben parallel veröffentlichen. Das ist dann aber schon ein bisschen Overkill. Allerdings wird nur der Name eines Albums, "Sunrise", angekündigt und auf der Bandseite sind nur acht Lieder zu finden. Ich glaube, wir müssen noch ein wenig warten, bis wir Genaueres erfahren. Einen ersten Höreindruck kann man auf der Bandcamp-Seite von PROFESSOR BLACK erhaschen mit dem Song 'You And I'. Der klingt allerdings ganz gut.

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Frank Jaeger Tags: professor black sunrise