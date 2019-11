OTHERWISE veröffentlicht neues Album!

Schon am morgigen Freitag steht "Defy", das fünfte Album der US-Amerikaner OTHERWISE in den Läden. Seit 2003 schon setzt das Quartett auf Las Vegas auf stadiontauglichen Rock, doch trotz manchem Hit und Konzerten mit 3 DOORS DOWN, PAPA ROACH oder STONE SOUR, zählt die Gruppe hierzulande noch eher zu den Unbekannten. Das soll sich nun ändern. "Defy" erscheint bei Mascot Records als CD und auf transparentem Vinyl. Zum Song 'Lifted' gibt's zur EInstimmung schon mal ein Video:

Quelle: Netinfect Promotion Redakteur: Marius Luehring Tags: otherwise defy