IRON MAIDEN: 2020 zurück in Deutschland

Nachdem die Eisernen Jungfrauen in diesem Jahr ihre extrem erfolgreiche "Legacy Of The Beast"-Tour durch die Vereinigten Staaten geführt haben, werden euch europäische Fans im kommenden Jahr noch einmal in den Genuss der bisher wahrscheinlichsten aufwändigsten Bühnenproduktion der britischen NWOBHM-Legenden kommen. In Deutschland stehen dabei vor allem Fußballstadien und große Open-Air-Locations auf dem Programm, wobei Dickinson und Co in folgenden Städten halt machen werden:

09. Juni - Bremen, Buergerweide

10. Juni - Köln, Rhein Energie Stadion

23. Juni - Berlin, Waldbühne

18. Juli - Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena

Tickets gibt es ab dem 13. November im offiziellen Vorverkauf!

